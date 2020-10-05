美國總統川普（Donald Trump）確診新冠肺炎，引發全球譁然，恐也讓美國總統大選出現變化。前民進黨立委沈富雄則在臉書寫下「後川普時代的大預言」，他不僅認為拜登（Joe Biden）大勝，川普黯然下台；2024台灣總統大位爭逐，沈認為只剩前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦以及副總統賴清德四人。

川普確診新冠肺炎，民主黨籍對手拜登似乎自信心大爆發，先是稱將會成為美國總統，又在推特倒數，並表示再過一個月，支持者就可以稱呼妻子為第一夫人。川普則在最新影片中談到確診後和住院這段期間的感想。他說對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的認識增加很多，並稱這才是「真正的學校」。白宮醫療團隊也表示，川普情況持續好轉，預計最快5日能出院重返崗位。

台北市長柯文哲日前被問及有沒有想過選2024總統大選？他語出驚人表示，「我不是想，是直接準備」，引發議論。臉書粉絲專頁「聲量看政治」日前貼出今年總統大選後的新聞聲量資料，以2024總統大選為新聞標籤的新聞中，內文所提及的政治人物以柯文哲比例最高，佔了29.40%；其次是韓國瑜，佔了20.33%；第三名是朱立倫，佔了16.40%。

沈富雄稍早在臉書撰寫「後川普時代的大預言」一文，並列出12點。

(1) 拜登大勝，川普黯然下台，政權順利移轉，狂人無力囂張。

(2) 美國「反中、反共」政策三十年不變，但手法轉趨細膩，符合國際遊戲規則。

(3) 中國短空長多，療傷止痛，「一帶一路」縮水，稱霸延後。

(4) 美國繼續挺台「拒統」，但停止挑釁北京的「反獨」紅線。

(5) 台灣是美中惡鬥的贏家，產業鏈重整後更具彈性，各項世界排名將穩定超前。

(6) 美懼通膨、中憂失業，美中民生產業鏈無法脫鈎，因此兩岸貿易依舊暢旺。

(7) 台海復歸平靜，武嚇告一段落。

(8) 台灣兩岸政策將更穩健，「謀獨」留給小黨及躁進小派系。

(9) 國民黨不會亡，將加速本土化，不得民心，連北京也看不起你。

(10) 小黨幻滅，短期內看不到像樣的第三黨。

(11) 2024大位爭逐，剩朱侯文清四人，韓不與焉！

(12)「十月驚奇」不是川普出手，而是冥冥之中有個「祂」。是「神愛世人」，不是「God bless America」。

(中時新聞網)