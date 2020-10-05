大陸股市配合8天連假不開盤，中芯國際昨證實遭BIS(美國商務部工業與安全局)出口管制，先反映在港股，開低跳水，一度跌破7%，從開盤17.6港幣低至16.74，跌幅雖在上午11時過後收斂，但仍徘迴在17元關卡以下震盪。

陸股雖未開市，但中芯國際依香港規定，仍於4日在港證交所發布公告，承認遭美制裁。公告指出，BIS已向部分供應商發出信函，限制向中芯國際出口部分美國設備、配件及原物料，供應商之後也須事前申請出口許可證才能向中芯國際繼續供貨。

中芯之前均以未接獲通知否認遭美制裁，上周也否認《日經亞洲觀察》所爆料已提前幾個月針對生產設備、耗材囤貨消息。中芯表示已與BIS展開初步交流，也會持續溝通，公司正在評估該出口限制對生產經營活動影響，但公告中已經承認「基於部分美國出口的設備、配件及原材料供貨期會延長或有不準確性，對於本公司未來的生產經營可能會產生重要不利影響。」

(中時新聞網)