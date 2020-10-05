外傳港女潘曉穎命案凶嫌陳同佳可能來台投案，內政部長徐國勇上午在立法院答詢時說，沒有接到投案的訊息，警政署刑事局也說，官方管道都沒有接觸。

港傳港女潘曉穎命案凶嫌陳同佳可能來台投案，其律師今天可能洽台，立委院內政委員會上午吸引大批媒體堵訪，但徐國勇晚進委員會，並未接受堵訪。

立委陳玉珍在質詢時詢問，陳同佳是否來台投案的問題，徐國勇表示，他沒有接到陳同佳投案的訊息。警政署刑事警察局局長黃明昭也說，截至目前台港官方管道都有沒有接觸。

(中時 )