徐國勇、刑事局：未獲陳同佳投案訊息 11:342020/10/05 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 徐國勇接受詢答(立法院網頁擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳港女潘曉穎命案凶嫌陳同佳可能來台投案，內政部長徐國勇上午在立法院答詢時說，沒有接到投案的訊息，警政署刑事局也說，官方管道都沒有接觸。 港傳港女潘曉穎命案凶嫌陳同佳可能來台投案，其律師今天可能洽台，立委院內政委員會上午吸引大批媒體堵訪，但徐國勇晚進委員會，並未接受堵訪。 立委陳玉珍在質詢時詢問，陳同佳是否來台投案的問題，徐國勇表示，他沒有接到陳同佳投案的訊息。警政署刑事警察局局長黃明昭也說，截至目前台港官方管道都有沒有接觸。 (中時 ) #投案 #陳同佳 #徐國勇 #刑事局 #內政 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳同佳本月投案 香港保安局：沒與台建立單一聯繫窗口 09:242020/10/04 兩岸 陳同佳案 陸委會駁香港保安局：去年已相互提供聯絡窗口 15:062020/10/04 兩岸 管浩鳴：台灣律師周一將商討陳同佳何時赴台 09:312020/10/04 兩岸 陳同佳若投案 擬循空橋模式押人 04:102020/10/03 兩岸要聞 金曲31／評審團曝光 飛兒樂團前主唱、彭佳慧、閃靈團長各有一票 17:532020/10/03 娛樂 金曲星光旺蔡依林Ella任頒獎人 04:102020/10/03 娛樂新聞 陳同佳律師 傳今見台官方 04:102020/10/05 兩岸要聞 關連容積率150％ 議員批阻礙發展 04:102020/10/05 地方新聞 評陳同佳投案 蘇貞昌： 別想來自由行 10:512020/10/05 政治 香港反送中運動導火線 殺人犯陳同佳 自爆本月來台投案 04:102020/10/03 社會新聞 政治熱門新聞 大陸打過來會怎麼做？「街訪民調」台灣民眾第一反應超噴飯 - 政治 中秋後超慘畫面曝光 網：沒陸客後赤裸裸的台灣價值 - 政治 韓國瑜不在高雄全變了？他目睹「這一幕」轟：邁騙 - 政治 美售魚叉 退將籲停產雄風飛彈 - 政治要聞 - 中國時報 兩岸若開戰會願意上戰場嗎？ 網看到民調崩潰：我才不要 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。