中美科技戰白熱化，中國晶片產業巨頭中芯國際4日證實遭遇美國限制措施。但有報導分析，中芯面對的是「出口管制」，而非一如華為被列「實體清單」，因此儘管面對利空，但並非最壞情況。

中芯國際公告稱，美國商務部工業與安全局已根據美國出口管制條例EAR744.21（b）向部分供應商發出信函。公告指，對於向中芯國際出口的部分美國設備、配件及原物料，會受到美國出口管制規定的進一步限制，須事前申請出口許可證後，才能向中芯國際繼續供貨。

財新網報導，從公告來看，美國政府今次對中芯採取的限制措施，是依據美國出口管制條例（EAR）的第744條21項的「出口管制」。

此條例名為「對中國、俄羅斯、委內瑞拉的特定『軍事最終應用』或『軍事最終用戶』的限制」，目的是對支持海外軍事應用的物品進行限制，被點名的物品必須在獲得許可後才能出口。這項條款並在今年4月底擴大了適用範圍。

報導引述一名美國半導體行業人士說，這不是最壞的情況，最壞的情況是直接上「實體清單」（Entity List）、即華為公司。

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