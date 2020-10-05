皮膚無故長出紅痣，小心肝功能出問題。醫師表示，雖然病理性因素形成的紅痣並不常見，但也不代表可以輕忽，例如肝硬化、肝功能不佳，都是造成皮膚突然出現大量小紅痣的原因之一。

究竟為什麼皮膚會長紅痣？與健康有何關係？皮膚科醫師趙昭明在《華人健康網》指出，坊間俗稱「硃砂痣」的小紅痣，正確學名為「櫻桃血管瘤」，雖然有「瘤」字，但並非癌細胞腫瘤，也與皮膚癌無關。臨床上高達90～95％的民眾，出現紅痣大多與個人體質、家族遺傳或老化等生理因素有關，但也有少數患者，是因病理性因素而導致。

趙昭明解釋，一旦有肝硬化、肝功能異常時，原先肝靜脈的血液流速便會逐漸變慢，當血液回流不佳時，可能引起血流堵塞、聚積，導致血液往上回流至管徑較小的微血管，造成微血管破裂，反應在人體上，便會在胸部、肚子等上半身皮膚出現如蜘蛛網般放射狀的紅痣。

趙昭明醫師提醒，若發現長出的紅痣多集中於胸、腹間，且形狀如蜘蛛網般，同時伴隨有容易疲倦、食慾不振等症狀，或有脂肪肝、ABC型病毒性肝炎之一、有酗酒習慣者更要特別留意，可能是肝功能異常甚至肝硬化的警訊，應盡早就醫，釐清病因。

(中時新聞網)