道奇隊總教練羅伯茲今（5）日公布了分區系列賽前兩戰先發投手人選，和外卡系列戰一樣，由伯勒（Walker Buehler）、柯蕭（Clayton Kershaw）扛下重任，迎戰同屬國聯西區的教士隊。

伯勒在外卡戰首場對釀酒人隊先發4局，被擊出3支安打，包括1支2分全壘打，送出8次三振，有2次四壞球，失2分；最後道奇以4比2獲勝，但他無關勝負。例行賽伯勒先發8場，戰績僅1勝0敗，不過自責分率3.44還不錯。

柯蕭在外卡戰第2場先發8局只被擊出3支安打，送出13次三振，只有1次四壞球，完全宰制比賽，最後道奇以3比0完封釀酒人，柯蕭拿下勝投，是其季後賽累計第10勝（11敗）。而他在例行賽的戰績6勝2敗、自責分率2.16，表現也相當耀眼。

羅伯茲說，上一戰伯勒右手指起水泡，只投73球退場，烏瑞亞斯接替他投了3局，並且拿下勝投。目前伯勒的手指已沒問題，不會限制其投球數，不過烏瑞亞斯仍會待命上場接力。如果烏瑞亞斯上場，第3戰先發投手是岡索林、第4戰梅伊，要是還有第5戰，烏瑞亞斯仍會再上場負擔一些局數。總之，左投的烏瑞亞斯是一枚活棋。

至於教士隊在外卡戰打滿3場才以2勝1敗淘汰紅雀隊，分區系列賽的先發投手輪值尚未公布。

(中時 )