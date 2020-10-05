國民黨革實院長羅智強今在臉書，點名民進黨祕書長林錫耀睜眼說瞎話、裝失憶，痛批民進黨卡公投，是「卡公投黨」，嗆中選會趕緊回答何時審完第一階段連署；他的街頭演講已快滿300場，若民進黨敢卡公投，他就講好講滿講個500場、1000場，講到2024年民進黨下台。

羅智強說，睜眼說瞎話的民進黨祕書長林錫耀，什麼叫國民黨沒來由的說民進黨「卡公投」？你們就是十足十的「卡公投黨」。

他說， 9月23日他和江啟臣主席送了二項公投連署書給中選會，問了20次中選會「最慢」何時會有審查結果？問了20次，中選會不答就是不答。現在，連署書已送了快2個禮拜，請問中選會，可以回答「最慢」何時會有審查結果？死不回答，就是一個拖字訣，這不是卡公投，什麼是卡公投？

還有，裝失憶的林錫耀，蘇貞昌說支持的公投綁大選，為什麼蔡英文把公投閹割了？這是不是「卡公投」？陳其邁說支持的公投綁大選，為什麼蔡英文把公投閹割了？這是不是「卡公投」？蔡英文自己都說公投綁大選是「還權於民」，為什麼蔡英文自己卻把公投閹割了？這是不是「卡公投」？民進黨的大秘書長要證明沒有卡公投很簡單，請中選會出來說清楚講明白，何時審完國民黨送的二項公投的第一階段連署？中選會答是不答？

羅智強說，他也告訴蔡英文，他知道蔡總統打算卡公投，但沒關係，他之所以建議黨中央提出二項公投案，除了捍衛食安、還權於民，也是要看看蔡英文的臉皮有多厚，就是要看看蔡英文會不會把公投卡過明年8月28日的公投日？會不會卡好卡滿卡1年？現在他就是風吹日曬雨淋的街頭演講，已講了快300場，如果蔡英文敢卡公投，他就講好講滿講個500場、1000場講到2024年民進黨下台！不信公投爭不回。

羅智強也宣布接下來的街講時間及地點：第294場街講今天下午5：30－6：20 敦化信義路口（花旗銀行）；第295場街講 10／6（二）下午5：30－6：20林森忠孝路口；第296場街講 10／7（三）下午5：00－6：10新湖二路＋舊宗路口（寵物店前）；第297場街講 10／8（四）下午5：30－6：10基隆信義路口（honeypig前）。

(中時 )