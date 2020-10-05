結束五天連假之後，韓股投資人觀查到美國總統川普的健康狀況好轉，另現代汽車和起亞汽車的美國銷售轉強，亦增加投資信心。

周一南韓KOSPI指數漲31.8點或+1.37%，為2359點。外資為淨買家，上午買超1555億韓元(約1.33億美元)。本日韓股可能出現連續第四個交易日的上漲。

美國總統川普上周五因感染新冠肺炎進入醫院接受治療。目前醫師表示，川普反應良好，周一應可以返回白宮。

周一新數據顯示南韓上月工廠活動出現近8個月最緩和的萎縮。此前的數據亦顯示，南韓九月出口出現近七個月的首次成長。

在汽車股和晶片股領漲下，主要大型股皆上漲。

現代汽車和起亞汽車分別上漲4.2%和6.4%。據報導該兩家公司的美國銷售出現強勁成長。

領頭羊三星電子上漲超過1%。該公司預計在近日的十月初發布第三季財報初值。

網路股Naver和Kakao分別上漲0.67%和1.1%。

韓元上漲。上午韓元在境內交易平台漲0.51%，1163.6兌一美元。

(時報資訊)