受惠於蘋果新機拉貨加速，且5G帶動PCB產品升級趨勢不變，讓華通(2313)第4季營運看好，華通預估，第4季有機會是今年營運高峰，下半年業績會比上半年好，亞系外資券商也看好華通前景，給予華通「買進」評等，目標價60元。

蘋果iPhone新機受到疫情影響延後上市，連帶蘋果供應鏈的營運高峰也遞延至第4季，電子傳統旺季雖然不夠旺，華通仍因客戶需求強勁，8月合併營收上揚至56.5億元，月增11.31%，為去年11月以後單月新高，累計前8月合併營收為362.37億元，年成長10.13%。

華通表示，整體市場經濟雖然受到疫情、貿易戰、地緣政治風險等的多重因素影響，但公司接單及應變能力在近幾年明顯提升，且5G發展趨勢帶動智慧型手機產品往高階設計需求不變，目前客戶拉貨正常，沒有看到什麼太負面的狀況，預估第3季營收有望逐月成長，第4季有機會是今年營運的高峰，下半年業績會比上半年好。

亞系外資在最新報告中指出，華為禁令生效後，讓市場對HDI及軟硬結合板等前景及新設計的變更變得更加謹慎，致使華通近期股價從高點滑落20%，不過我們認為，市場過度擔心了，無論華為如何，HDI升級趨勢都將持續，而設計變更可能協助華通在軟板領域得到更多的機會，我們預期高階HDI組合將繼續成長，預估2021/2022年的HDI銷售量將年成長20%/8%。

亞系外資預估，華通今年第3季營業收入將比市場預期高5%，且因具有更好的組合，預計GM/OPM將達到20%/14%，今年第4季新智慧型手機銷量將使銷售季增8%，對今年第3季/第4季的每股盈餘預測比市場預期高出16%/12%；重申華通「買入」評等，目標價為60元。

(時報資訊)