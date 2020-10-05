李姸憬4日錄中天綜合台《小明星大跟班》，她近日靠直播開啟事業第二春，揮別先前低潮，但受訪時坦言，「忙到身體有點負荷不了，賣服裝毛料比較多，最近瘦了5公斤，加上本來就過敏，心臟瓣膜也有點脫垂，三尖瓣逆流、二尖瓣有點脫垂，有次回到家，痛到整個人在床上扭曲」。但因單日總業績可達4、50萬，所以她只能靠減少直播天數補回體力，無法放棄壓力如此大的工作，「現在收入跟以往差不多了，不然現在通告量這麼少，真的會餓死」。

李姸憬目前一周三天直播，每天8、9小時不停歇，「蠻多廠商找我，可能看到我跟消費者的互動，還有盡責那面，最近賣髮膜我也是直接洗頭，直播真的比拍戲還累，完全沒辦法停，喉嚨支氣管有想過再去開刀，我媽也說不要這麼辛苦，畢竟2020年真的有點逆」。她把家中備份鑰匙放甄莉那，如果身體不舒服也會及時跟朋友說，雖然工作一天回家，都要先吐一下，過1、2小時才能吃飯，但她認為大環境不好，網紅這麼多，重新找回一條路已是非常幸運。

對於心臟問題，李姸憬表示：「沒到開刀程度，只是體力要自己注意，現在一兩年就會全身健檢，心臟則是一直追蹤，畢竟我爸心臟也裝支架，算是有遺傳。」至於感情現況，她無奈回應：「只能多賺一點養老，現在最常見到的，就是我家樓下管理員、直播老闆跟小幫手，很難遇到新貨，我媽都放棄了。」她笑稱之前徵人徵到鐵粉，對方還打算把她的肖像刺在背後，可惜不是她的菜，應該不會發展，「有好消息再跟大家說，畢竟我都30好幾了，沒什麼好隱瞞。」

(中時 )