消防訓練中心安檢連五年不合格 徐國勇：漏氣 11:362020/10/05 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立委質詢提出消防署訓練中心連五年消防安檢不合格，內政部長徐國勇5日出席立法院內政委員會時回應這很「漏氣」，並說這應是他親自督導部分，只能苦笑要求消防署作報告檢討。 立法院內政委員會5日邀徐國勇列席，進行業務報告並備詢。民進黨立委沈發惠提出消防署訓練中心過去5年消防安檢都不合格，徐國勇說，聽了覺得很「漏氣」，他將親自督導，要求加速改善，列出計畫後，若做不到就要懲處。 徐國勇指出，他會全力處理，要求消防署提出檢討報告並且確實檢討，若時間到還無法改善，就會懲處。 (工商 ) #徐國勇 #不合格 #漏氣 #連五 #消防署訓練中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣奧迪總裁3箭 讓品牌正向發展 04:102020/10/03 時尚消費 中秋不吃月餅、烤肉 獅友熱血衝一波 14:152020/10/03 生活 9路段爆雷 國5防從早塞到晚 04:102020/10/04 生活新聞 陳長文》再凶再有效率 也不該將法治踩在腳下 21:572020/10/04 名家 金曲31／徐若瑄開胸裝壓軸尬Ella 不老女神美爆了 19:302020/10/03 娛樂 白晝之夜藝術裝置標示不清 民眾看了霧煞煞 19:462020/10/03 寶島 桃園登革熱20例 環保局設病媒蚊誘卵桶監測 17:152020/10/03 生活 消防訓練中心安檢未過 徐國勇自嘆漏氣 10:312020/10/05 政治 中秋連假第三天 國五雪隧上午湧現北返車潮造成回堵 11:252020/10/03 生活 奔騰思潮：黃奎博》「務虛」入聯，只能騙自己人 21:272020/10/04 觀點 財經熱門新聞 台積電3奈米將投產… 台電兩年砸近1,500億 穩供電 - 財經要聞 - 工商時報 銀行錢太多 九成房貸 重出江湖 - 財經要聞 - 工商時報 封裝廠產能爆滿 Q4漲價逾10％ - 財經要聞 - 工商時報 中芯被禁 台廠轉單吃不完 - 財經要聞 - 工商時報 川普確診爆3種下場 最慘結局…散戶1招保命 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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