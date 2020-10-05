立委質詢提出消防署訓練中心連五年消防安檢不合格，內政部長徐國勇5日出席立法院內政委員會時回應這很「漏氣」，並說這應是他親自督導部分，只能苦笑要求消防署作報告檢討。

立法院內政委員會5日邀徐國勇列席，進行業務報告並備詢。民進黨立委沈發惠提出消防署訓練中心過去5年消防安檢都不合格，徐國勇說，聽了覺得很「漏氣」，他將親自督導，要求加速改善，列出計畫後，若做不到就要懲處。

徐國勇指出，他會全力處理，要求消防署提出檢討報告並且確實檢討，若時間到還無法改善，就會懲處。

(工商 )