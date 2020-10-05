由富邦證券輔導的軒郁國際（6703）5日上櫃前競價拍賣開標，最低得標價格為每股123元，最高得標價格為每股200元，得標加權平均價格為每股125.3元，承銷價訂為96.9元。

今年以來台股IPO競拍、公開申購掀起一波投資熱潮，10月首個交易日又有一家生力軍軒郁國際完成競拍開標，預計7日開始新股申購，14日抽籤，以盤中市價149.5元計算，價差達52.6元，換句話說，若中籤獲利估逾5萬元。市場預期，軒郁國際可望接棒汎德人氣，再度湧現大舉進場「拚人品」的申購買盤。

富邦證資深副總吳春敏表示，軒郁國際辦理競價拍賣股數2,040千股，公開申購股數為757千股，本次參與投標之合格標單共3,256筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，最低與最高得標價格分別為每股123與200元，得標加權平均價格為每股125.3元，承銷價則訂為96.9元。

軒郁國際競價拍賣最低得標價格為123元，本次辦理公開申購價格為96.9元，10月7日至12日為公開申購期間；10月14日為公開抽籤日。

軒郁國際目前有為人熟知的「SEXYLOOK」西西露、「MIRAE」未來美、「Dr. May」美博士、「LUDEYA」露蒂雅等四大美妝品牌及「Simply」新普利、「M2」輕次方二個機能保健食品品牌，未來將持續拓展東南亞市場的跨境電商業務，並成立生技保健研發部門，攜手國際保健食品大廠共同合作開發新的保健食品，為未來的營運增添成長動能。

軒郁國際108年度及109年上半年度營收分別為10.31億元及5.87億元，公司營運穩定成長，每股稅後盈餘（EPS）分別為5.17元及4.10元，截至109年上半年度每股稅後盈餘（EPS）已逼近去年(108)全年度的八成，經營成果及獲利表現亮眼。

(工商 )