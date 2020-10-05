油漆塗料荷商─阿克蘇諾貝爾（AkzoNobel）宣佈加碼投資2,000萬歐元，在台布建全新高規格的粉體塗料廠房，預計2021年第三季度完工投產。

阿克蘇諾貝爾表示，公司已在台灣市場深耕超過40年，持續引領台灣油漆和塗料產業的發展。新廠房位於中壢工業區的多元塗料生產基地，將採用先進的自動化生產設備與技術，以大幅提升產能與生產效率。

阿克蘇諾貝爾旗下擁有得利（Dulux）、國際（International）、新勁（Sikkens）、Interpon等品牌；總部位於荷蘭，足跡遍及世界150多個國家與地區，擁有約33,000名優秀的員工。

阿克蘇諾貝爾亞洲區製造總監Fred Moreux指出，新建的粉體塗料廠房將採用全自動生產設備與技術，透過優化生產流程，大幅提高生產效率。正式啟用後，所生產的粉體塗料將廣泛應用於建築材料、汽車零配件、通訊設備、電子元器件、傢俱、家電、運動器材、工具機等各種領域的金屬加工產品。

此外，該廠房所採用的全新自動化生產設備與技術，可達到有機揮發物（VOC）零排放，並大幅降低生產過程中的耗能。相較於傳統製程，用電量將減少30％，且廢水回收利用率可達到60％。全新高效的中央集塵系統也可有效提升粉塵的集塵率，降低對環境的污染。

(工商 )