勞動基金運用局5日公布8月勞動基金收益489.5億元，因而累計前8月收益上升至771.4億元，收益率1.81％，另受託管理的國保基金累計前8月獲利也攀升至百億元以上，達109.8億元，收益率達3.05％，明顯優於勞動基金，合計這二大基金前8月收益881.2億元，收益率1.9％。

勞動基金運用局指出，整體勞動基金截至8月底止，規模為4兆4,583億元，其中，新制勞退基金規模為2兆6,307億元，舊制勞退基金規模為8,998億元，勞保基金規模為7,681億元，就保基金規模為1,354億元。

截至8月底止，整體勞動基金評價後收益數為771.4億元，收益率1.81％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為1.47％、1.98％、2.97％、0.74％、0.56％及 2.51％。

另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3,975億元，收益數為109.8億元，收益率為3.05％。

(工商 )