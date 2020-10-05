街頭巷尾的飲料店、超商或速食店內的手搖飲料玲琅滿目，然而喝下一杯究竟喝下多少糖分呢？食藥署5日正式公告，自明年元旦起，手搖飲料的糖分標示，將從原先「添加」的糖量及該糖量所含熱量，改為「整杯」飲料總糖量及總熱量。

食藥署解釋，現行飲料店在價目表上標示的糖分，僅針對在飲料外「額外添加的糖」（例如糖漿）要求標示糖量與熱量，然而實務上，國人喝飲料常會加入的珍珠、布丁、愛玉、仙草、冰淇淋等，常常帶有很高糖份，卻不見得會被店家算入糖分與熱料標示中，也使得民眾容易低估喝下飲料的糖分、熱量攝取量，因此修正要求店家「應標示該杯飲料總糖量及總熱量，並得以最高值表示之」。

換言之，店家可選擇標示在添加珍珠等「加料」後，顧客選擇「少糖、微糖、半糖、全糖」等情況時，「各自」的總糖量、總熱量，或者，可乾脆直接選擇以全糖來計算。標示處必須在店鋪的看板、標籤、或菜單等處，擇一標示。至於店家官網或是杯身，是否也要完整公告不同飲料的糖量、熱量，食藥署說，並無硬性規定。

食藥署也提到，在咖啡因標示上，現行總咖啡因含量標示方式，是以「紅黃綠」標示區分，現在新增店家也可以選擇標示該杯飲料「總咖啡因含量的最高值」。

至於手搖飲料的果蔬汁飲料，若「果蔬汁含量未達10％者」，食藥署參照果蔬汁包裝飲料的標示規定，要求其品名應標示為「○○飲料」或等同意義字樣，更明確果蔬飲料標示。

食藥署說，新修正的「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」將從2021年元旦起實施，若未依規定標示，依食品安全衛生管理法規定，處以3萬元至300萬元罰鍰，如有標示不實者，處4萬元至400萬元罰鍰。

(工商 )