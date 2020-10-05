於當今台灣而言，「獨立」二字就像集體興奮劑，既讓不少政客從中獲益，也令無數民眾前仆後繼。

這陣風尚起於兩岸的長年分治，並受冷戰與民主化等歷史進程催發，加之政治鬥爭的方興未艾，如今已成不可違逆的政治正確。各式輿論但凡言及「獨立」，便似騎士誓言追尋聖杯，雖是道阻且長，卻總在集體求索之路上，甚至能為此壓迫其他少數，將古老傳說演成了聲勢浩大的十字軍東征。

從1995年李登輝提出「中華民國在台灣」、1999年「兩國論」、2008年台灣入聯公投、2014年太陽花學運、2015年反課綱學生佔領教育部、2019年蔡英文提出「中華民國台灣」，到2020年修改護照，台灣越走越遠，卻也越走越險，看似朝「獨立」方向不斷奔進，實則在覆滅的風險中越陷越深；看似漸成「正常國家」，實則在主體虛無的幻境裏不斷徘徊。

「獨」是光譜 而非有無

就現實發展觀之，台灣自1949年起，便在中華民國體制庇護下，維持不受大陸統轄的自治狀態，政府既遂行內部治理，也得以經營正式與非正式對外關係、參與國際組織與賽事。就功能而言，台灣實與一般國家無異。

但即便如此，台灣社會仍對浮於虛空的「獨立」名份念茲在茲。究其緣由，除有權力鬥爭等政治因素，最根本原因仍在於，歷經多年選舉動員後，群眾心中已被埋下「成為正常國家」的執念種子。這股情緒經過一次次政治事件澆灌，如今已化作民粹激情破土而出、遍地蔓延，並讓政治人物不得不從。

但所謂「獨立以成正常國家」的論點，其本質便是被革命熱血所包裹的超現實異想。在邏輯的場域內，自主的極致確是獨立，是不受外界擺佈的象徵，也是台灣想像中的「正常國家」意境；然而在現實國際政治中，如今雖已是民族國家年代，世界秩序卻仍以過往的帝國模式運作，大國對小國的宰制依舊，只是形式與名目有所不同。美國對馬紹爾群島如此，沙烏地對巴林亦然，蘇聯與芬蘭多年的微妙關係，更被後世稱為「芬蘭化現象」。

自人類發展出國家結構以來，國家或政體間的相互壓迫、屈服本就是歷史常態，只是程度互異，而關鍵大抵在於雙方的主觀關係認知，以及客觀實力對比。換言之，小國並非有了「獨立」名分，而迸生自主性；而是先有了政治、經濟與軍事上的自主性，才得以擴充「獨立」之名下的實質內涵。

此外若要以「是否受外界擺佈」來界定一國的「正常度」，則除了羅馬等古老大帝國、冷戰結束之際的美國，勉強符合「極正常國家」的描述外，其餘國家皆可謂是不正常異類。就連如今的中美兩國，也不乏向現實妥協的時候。

但在台灣社會想像中，所謂「正常國家」只能是非黑即白的詭異存在，僅有正常與不正常兩種選項，缺乏過渡地帶的灰階光譜；無獨有偶，台灣主流民意對「獨立」的理解，也依附著類似思維架構而生，即「獨立」不是程度問題，而是有與無的對決。

天平傾斜 擦槍走火

久而久之，台灣在這般畫地自限中，逐漸裂變出兩種圍繞「獨立」而生的人群。一是篤信「獨立萬能」者，其傾向將所有當代台灣困境歸因於「主權不完整」，即便台灣如今的自主性已高過某些貧弱「獨立國家」，其仍鎮日無病呻吟；二是深知「獨立」、「正常國家」皆為虛名者，其雖明瞭朝野所爭皆為逢場作戲，卻為從第一群人處獲取選票、利益，而屢屢炒作前述議題。

以選舉為例，「獨立」本是早年黨外勢力為獲鬥爭正當性，所炮製的政治議程。雖說候選人大多對「何謂獨立」、「如何獨立」等內容避重就輕，但激情口號往往最易化作選票，最後導致了集體的歇斯底里。狂野民意先是掏空政策，又回頭政治人物；而後者為求勝選，只能不斷逼近反中終點線，台灣因而落入極化政治的惡性循環，更逐步邁向覆滅深淵，宛如1994年的車臣。

台灣與車臣歷史雖不完全相當，但在「獨立」議題的操作上，可謂邏輯類似。就車臣人、韃靼人等俄羅斯少數民族的現實處境觀之，建國並獲取世界承認是難以實現的夢想，故對其而言，「獨立」口號的真實效益應有二，一是有助少數民族統治者汲取人民支持，鞏固政權；二是能藉此與俄羅斯中央談判，以換取最大自治空間，堪稱協調自主性的重要天平。

1992年，俄羅斯在經歷蘇聯崩解的亂局之際，曾將行政機構與軍隊撤出車臣，意即默許此處實質獨立。然而自1993年起，車臣內部的氏族政爭越演越烈，總統杜達耶夫（Dzhokhar Dudayev）經歷多次流產政變後，終於轉而炒作「獨立」議題，以求鞏固執政聯盟的團結、提振士氣。原本扮演天平一角的「獨立」牌，也開始朝向「汲取支持」一側無盡傾斜，「談判」功能逐漸淪喪，最終成為衝突新導火線。

1994年，在杜達耶夫挑起的獨立狂潮下，車臣武裝開始波及周遭地區，俄羅斯終於在當年12月發兵來此，第一次車臣戰爭於焉爆發，第二次車臣戰爭則於1999年捲土重來，這場騷亂直至2009年才由俄羅斯政府正式宣告結束。車臣現下已重回俄國版圖，但戰火傷痕至今猶不能復原。

對美芬蘭化 引火自焚

台灣與車臣相似處在於：「炒作獨立」既是鞏固內部團結的利器，也容易誘發外部的軍事力介入，以致政權覆滅；但兩者同樣存在差異：車臣全民皆兵、浴血奮戰，台灣卻極度仰賴美國，終日幻想太平洋彼岸霸權的扶持，卻只是離「正常國家」越來越遠，並讓覆滅風險越來越近。

在台灣認知的獨立童話中，中國大陸往往被描繪成吞吃主權的巨獸，即便釋出善意，也會被台灣主流民意識別為「芬蘭化」預兆。平心而論，台灣並非沒有芬蘭化現象，但對象卻絕非中國大陸，而是遠在千里之外的美國。

經歷冷戰年代洗禮，台灣的政治菁英雖對中態度不一，卻在對美姿態上同樣卑微；放眼知識界，縱有反美者，也是位處邊緣的少數。面對中國，台灣高呼「獨立」；但面對美國瘦肉精，台灣便彷彿遺忘要做「正常國家」的初衷，上至政府官員，下至媒體側翼，無不歌功頌德，高喊萬歲。

說穿了，台灣對「獨立」議題看似執著，但潛意識中最深層的想法，其實是「不做中國人」，故而寧願自棄主體，也要以對美卑躬屈膝，換取反中底氣。到頭來，「獨立」在台灣僅供炒作，在國際則是對美示好的電報機，兩字看上去鮮明銳利，內裏卻是空空如也。

過往中美關係相對緩和時，台灣的對美芬蘭化尚有操作空間，不致引發政權覆滅；然而如今「新冷戰」氛圍湧現，9月18日美國務次卿柯拉克（Keith Krach）訪台，解放軍隨即於同日以18架軍機掛彈進入台灣防空識別區，且一度逼近台灣領空，是為1996年台海危機後最大動作，今時確已不同往日。

對中國大陸而言，其忌憚台灣成為美國反中馬前卒；美國則意圖消耗中方，直欲以台灣作為激怒中國大陸的誘餌。風聲鶴唳下，倘若台灣仍執意炒作獨立議題，且持續對美芬蘭化，恐將重演車臣弄巧成拙的悲劇。

《多維TW》月刊059期

(中時新聞網)