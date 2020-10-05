心理壓力也會造成慢性全身疼痛！中央研究院與高雄醫學大學附設醫院共組研究團隊，找出纖維肌痛症可能的致病機轉及關鍵抑制劑，發現心理壓力會造成生理疼痛，未來可望於纖維肌痛症的臨床治療。研究論文已在9月發表在國際風濕免疫科權威醫學期刊 《Annals of the Rheumatic Diseases》。

纖維肌痛症 (fibromyalgia) 是一種很常見卻又神秘的疼痛病。在成年人中，約有2~6％的人罹患此病，是神經科及疼痛科門診常見的疼痛疾患之一。其特徵是慢性廣泛性肌肉疼痛，並伴隨疲勞、失眠、焦慮和憂鬱。這些情形會嚴重影響病人的生活品質，甚至導致失能。

過去的臨床研究發現，日常生活精神壓力被認為會誘發或加重纖維肌痛症症狀，然而，壓力曝露與疾病發生間的因果關係在臨床研究上仍然難以認定，且醫學上對於該病的病生理機轉也仍然不清楚。

由於纖維肌痛症和一般的肌肉發炎性疼痛疾病不同，抽血檢查通常呈現正常的結果，故病人常常於各科門診詳細檢查後卻沒有發現明確病因。目前纖維肌痛症的診斷缺乏臨床可用的生物標記，主要仰賴臨床症狀及排除其它疾病。現階段對於疾病的治療，處理上仍以緩解症狀為主。

在科技部支持下，中央研究院生物醫學所研究員陳志成，與轉譯醫學學程博士生、高雄醫學大學附設醫院洪志憲主治醫師共組研究團隊，由建立動物的壓力模型，找出纖維肌痛症可能的致病機轉。

團隊以噪音刺激作為心理壓力源，發現小鼠在經由反覆及間歇性心理壓力刺激後，會發生長期的非發炎性疼痛表現，並伴隨疲勞及焦慮等行為變化，就如同臨床上纖維肌痛症的病情表現。

此外，研究也發現反覆壓力曝露會引發生物體內產生過量的氧化壓力，而造成體內脂質的氧化性傷害，進而導致續發性的溶血卵磷脂16：0 (LPC16：0)濃度上升。其中，過量的氧化脂質LPC16：0會活化肌肉組纖上常見的第三型酸感知離子通道(ASIC3)，因而導致疼痛訊號的活化，而造成慢性疼痛過敏感表現。該發現目前正在申請國際專利，未來可望用於纖維肌痛症的臨床治療。

(中時 )