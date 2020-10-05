受新冠疫情影響，勞動基金收益直到今年7月始轉正，勞動基金運用局今(5)日公布勞動基金運用情形，今年截至8月底止整體勞動基金評價後收益數為771.4億元，收益率1.81％，與7月收益數281億相比，8月單月再賺489億元。

勞金局表示，今年截至8月底止，整體勞動基金評價後收益數為771.4億元，收益率 1.81％，8月單月賺進489億元。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為1.47％、1.98％、2.97％、0.74％、0.56％及2.51％。

另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3975億元，收益數為109.8億元，收益率為3.05％。

勞金局指出，隨著全球確診人數持續上升，疫苗上市前，疫情對經濟活動仍存在制約，惟全球主要經濟體均祭出大規模寬鬆貨幣與財政政策，以延續景氣回溫趨勢，未來仍需關注全球疫情發展、疫苗藥物研發進度、英國脫歐風險及美中緊張關係等因素之發展。

展望明年，由於貿易夥伴經濟回穩，加上廠商持續提高在台產能，民間消費和投資也可持續增加，明年的經濟成長率預測值為3.28％。

整體勞動基金截至109年8月底止規模為4兆4583億元，其中新制勞退基金規模為2兆6307億元，舊制勞退基金規模為8998億元， 勞保基金規模為7681億元。

(中時 )