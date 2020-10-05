通常身體病痛會讓人很緊張，想趕快找醫生查明原因，而心理跟生理一樣，內心生病往往更難醫治，還常因為人們羞於承認，久放病情更嚴重。擁有百萬訂閱的「知識型YouTuber」理科太太，擅長以科學研究及數據分析生活大小事，而理性的她最近透露曾有段時間苦於「自律神經失調」，最後求助身心科，鬆口「過度使用自己了」。

理科太太在影片中坦言，曾罹患「自律神經失調」，醫治過程相當不容易，先解釋了病發的可能原因「交感神經會根據身體的狀況和外在的刺激，來調節自己的自律神經」，將交感神經比喻為油門，副交感神經則是煞車，表示兩者若無法相配合達到平衡，就會有自律神經失調的問題。

理科太太表示交感神經失調應是生理問題，但其實「心理影響生理」，如果壓力過大導致身體出現警訊，也會被當作自律神經失調，「不是你哪裡不好，只是你過度使用自己了」，當她患病尋求治療時，坦言鼓起了很大的勇氣才去求助身心科，也說要走進診間時真的很猶豫，因為完全不覺得自己有什麼太大的心理問題。

但理科太太表示，做了心理諮商後，確實使她更積極面對自己，也直言：「原來我對自己的感受這麼陌生」，看了身心科後，她開始強迫自己放鬆步調，練習冥想，學著在呼吸之間找到平靜，身體真因此慢慢放下壓力，她認為現代人壓力大，感覺到撐不下去是正常的，必須學會聆聽自己身體的聲音，才能找到真正休息的方式。

(中時新聞網)