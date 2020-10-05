Erik Spoelstra: "How else do you say it but Jimmy F-ing Butler?" — Jared Weiss (@JaredWeissNBA) October 5, 2020

吉米巴特勒5日在總冠軍賽G3貢獻40分、13助攻與11籃板的季後賽生涯首次大三元，幫助熱火115比104燒翻湖人，他在賽後表示，「我們只是意識到我們屬於這裡，只要做到我們該做的，我們可以擊敗湖人，下一戰我們必須匹配對手強度。」

吉米巴特勒成為NBA史上第3位能在總冠軍賽得到40分，且完成大三元的球員，前兩人分別是傑瑞韋斯特與詹姆斯，他也成為自從NBA在1980年開始統計三分球以來，第3位攻下40分卻沒三分出手紀錄的球員，前兩人是歐尼爾與賈霸。

或許因為贏球，吉米巴特勒也難得公開開起玩笑，當聽到視訊連線的《TNT》球評巴克利問他，「我有一個問題，巴特勒，你確定沒有在園區內去過理髮店嗎？」擺明嘲諷他的一頭亂髮，巴特勒的回應也很直接，「這根本就不算是問題！」

熱火總教練史波斯查賽後直接爆粗口讚揚吉米巴特勒表現，「除了吉米『他X的』巴特勒，你還有什麼好說的！在適應度方面，他絕對是聯盟前幾的水準，你能看到隨著比賽的深入，他的表現也越來越出色，他能製造犯規，也能投籃與罰球。」

「當你在打相當激烈的比賽時，擁有像是吉米巴特勒這樣的球員，無疑是令人安心的，同時他的表現也可帶動年輕球員，讓他們在比賽中做自己。」史波斯查說。

(中時 )