南鐵東移案，鐵道局9月30日跟2戶拆遷戶點交。（鐵道局提供）

南鐵東移案抗爭戶北區黃家（左）與東區陳家（右），鐵道局稱持續努力。（本報資料照／鄧博仁攝）

抗爭將近7年多的「南鐵東移案」，交通部鐵道局今日表示，在路權界線設定範圍內，共需拆遷340戶，相關程序已完成，今年7月仍有5戶未點交，其中2戶簽下同意點交文後，拆遷作業正在進行中；至於北區黃家及東區陳家抗爭戶仍未點交，鐵道局表示，持續努力，將擇期拆除。

鐵道局表示，「台南市區鐵路地下化計畫」是台南市民所期盼且為行政院前瞻計畫中之一項重要交通建設，沿線共需拆遷340戶。今年7月尚有5戶未點交，鐵道局原擬執行強制拆除作業，執行前，經再三懇切溝通，獲其中2戶同意並經協議簽署切結書，承諾於9月前完成。

鐵道局表示，其中，青年路225巷3號已於9月11日搬遷及辦理點交，旋即由中部工程處完成拆除作業；青年路215巷6號因屬半拆，經中部工程處會同區長與拆遷戶協商房屋支撐及搬遷等事宜，在兼顧工程進度及屋主權益與需求下，獲得共識，並於原承諾期限之9月30日完成點交，接續於10月4日先行拆除雨棚，後續將互相配合，儘速拆除其餘部分。目前僅剩北區黃家的2戶門牌及東區陳家的1戶門牌仍未點交，將持續努力，儘早完成用地取得及拆遷作業。

鐵道局表示，台南鐵路地下化路權界限的設定，是因應鐵路線形、考量實際地下化永久結構、必要設施等所需的範圍而定；計畫內容均已報奉行政院核定，並於2018年10月完成都市計畫變更等法定程序，目前全線均已展開施工，實已再無調整空間。相關地上物拆遷作業，除鐵道局及台南市政府持續與拆遷戶溝通協調外，當地區公所、里長協助在盡可能維護拆遷戶權益下共同協商，且有徵收補償，衷心感謝相關拆遷戶的配合。

(中時 )