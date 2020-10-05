國慶當日市府準備手持小國旗、限量手提露營燈宣導品及8款國慶、中捷意象小貼紙要送給民眾。（盧金足攝）

台中市府每年舉辦雙十國慶升旗典禮，都吸引上萬名民眾參與，今年特別不一樣，為慶祝中華民國109歲生日快樂，將在國慶升旗典禮邀請台中捷運警察隊及台中捷運服務人員擔任護旗手，並加入領唱國歌行列，捷運市府站還首度開箱，與中捷車廂拍照、打卡，讓民眾在國慶日「捷」足先登。

民政局長吳世瑋表示，台中捷運綠線將於年底通車，今年國慶以「台中領航光輝國慶」為主題，象徵台中市民正式邁入捷運日常新生活，感受到台中未來的新展望。

台中市民政局長吳世瑋（左）、台中捷運公司董事長林志盈，歡迎市民朋友來參觀捷運市府站，一起祝賀中華民國生日快樂。（盧金足攝）

為慶祝中華民國109歲生日快樂，台中市府將在國慶升旗典禮邀請台中捷運警察隊及台中捷運服務人員擔任護旗手。（盧金足攝）

今年雙十國慶當日將由台中女中樂儀隊擔任開場表演及迎旗手，台中捷運警察隊與服務人員則擔任護旗手並一同上台與西屯區永安國小合唱團領唱國歌。

升旗典禮結束後，由中國醫藥大學競技啦啦隊大展華麗翻騰的舞蹈動作，最後由泰安國小手鼓舞蹈隊壓軸演出。

升旗典禮現場備有Q版媽媽市長盧秀燕、國慶中捷列車打卡版讓民眾拍照打卡作紀念。（盧金足攝）

台中市民政局長吳世瑋（右）、台中捷運公司董事長林志盈，歡迎市民朋友來參觀捷運市府站，一起祝賀中華民國生日快樂。（盧金足攝）

台中捷運公司董事長林志盈指出，捷運市政府站將於國慶當日提前開箱，中捷車站硬體工程及站內設備設施均已完工，為慶祝國慶中捷公司特別在國慶日升旗典禮後，當日上午8時30分至下午1時30分，開放市府廣場旁的捷運市政府站讓民眾自由參觀，當日站內還有電聯車停靠，民眾可上車參觀。

為因應防疫，當日如果人流過多，會進行容留管制，防範人流管制，參觀民眾必佩戴口罩，中捷安排每半小時由專人為民眾導覽介紹，在車站導覽部分，介紹站內空間及各項設備，讓民眾了解車站特色及旅客相關設備的操作方式。

至於電聯車導覽，會介紹運轉系統、列車資訊等，民眾可試坐座椅，了解車內相關設備的操作與使用時機。

「中捷公司特別將車廂內布設得很有國慶喜氣！」林志盈說，車站內還有身穿中捷制服的可愛石虎家族「歐米馬」及「樂虎」與民眾合影打卡。

吳世瑋指出，國慶當日市府除準備手持小國旗、限量手提露營燈宣導品及8款國慶、中捷意象小貼紙要送給民眾外，升旗典禮現場並準備有Q版媽媽市長盧秀燕、國慶中捷列車打卡版讓民眾拍照打卡作紀念，歡迎市民朋友共襄盛舉，一起祝賀中華民國生日快樂。

(中時 )