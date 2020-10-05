前車轉換「碰」一下 90度側翻卡車道

35歲翁姓駕駛4日晚間駕車行經桃園區大興西路時，未注意內線車道49歲廖姓駕駛要變換車道，擦撞對方後側翻，90度垂直卡在馬路上，路人見狀連忙幫忙翻回、救出駕駛，所幸並無人員傷亡，雙方都無酒駕，肇事原因正由警方釐清。

廖姓駕駛4日晚間6點多在桃園區大興西路行駛內線車道時，到路口遇到左轉車擋道，未打方向燈即右偏、跨到雙白線，後方翁姓駕駛未注意，當場撞上廖車的右後方，「碰」一下當場往右翻車，90度垂直卡在路口。

前車轉換「碰」一下，90度側翻卡車道，側車身傷痕累累。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

前車轉換「碰」一下，90度側翻卡車道，側車身傷痕累累。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

前車轉換「碰」一下，90度側翻卡車道，側車身傷痕累累。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

警方獲報迅速到場處理，翁車已在路人幫助下翻回原位，所幸並無人員受傷，但翁車側車身傷痕累累，窗戶也破損，經施測雙方均無酒精反應，相關肇事責任正由警方釐清。

警方表示，廖姓駕駛沒有保持安全距離，剎車後向右躲前車，導致跨越雙白線，未依規定跨越雙白實線將開罰600元，翁姓駕駛也未注意車前狀況，也附上車毀代價，呼籲民眾保持安全距離、依規定速限行駛，不要跟自己荷包開玩笑。

(中時 )