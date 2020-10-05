台中一名外送員於日前深夜接獲一張訂單，也依訂單地址將餐點從北區送至西屯區一棟社區大樓，聯繫該名女客人卻說「填錯地址」，希望他再將手中餐點送往益民商圈，而對方還嗆他說「做這行就不要543」，讓他大氣炸。

據《東森新聞》報導，台中這名外送員於上月26日深夜接獲一張訂單，前往中清路上的豆漿店取餐，他依指定地點來到西屯區的一棟社區大樓，卻發現該名客戶不在這，此時，他便傳送了「園地等」3字給客戶，此知，對方竟回「不是在益民商圈嗎？我還在上班，無法久等，請幫我趕一下」，他才知原來是對方填錯地址，這也就算了，此客戶更惡劣反嗆「既然要選擇這行，就不要在那邊543」，讓他傻眼。

該名外送員表示「本想著那是最後一張單了，為了趕快下班，還是送去了。」他憶，他一路從手扶梯爬上樓，再穿過走廊，到了上方的出租套房，前前後共耗費了1小時才送達目的地，而兩個地址整整差了11公里，卻換來一頓謾罵。

外送平台多半是客人點餐前，應先確認地址是否有誤；另客人填錯地址時，一般會先聯繫該客戶確認詳細正確地址，若是在合理外送範圍，則可再配送。若是超過外送合理範圍，也會再次回報客服處理。而這名外送員好心幫忙，卻換來一肚子火，也讓自己少賺87塊的外送費。

(中時新聞網)