看好微星(2377)MSI在電競筆電的優勢，美系外資給予微星「加碼」評等，目標價達180元。

美系外資指出，微星進軍電競市場早在2010年，近10年來電競相關營收占比逐年提高，目前約已達到7成。今年微星可望穩賺一個股本，上半年微星EPS為3.94元，3Q可達3.17元，4Q約3.06元。

該外資指出，遊戲玩家傾向於向同一個品牌購買遊戲硬件，而微星MSI的完整產品線，可以增強其整體品牌形象。MSI也已投入大量資源來支持電子競技社群，並利用遊戲者的使用者經驗來優化其產品。

微星以MSI與遊戲社群玩家有緊密互動，相較於聯想，戴爾和惠普進入該市場的時間較晚，微星在未來幾年還是會享受品牌溢價。所謂品牌溢價，就是同樣電競產品，沒有品牌的電競商品和MSI去比較，消費者可能情願多花幾百塊錢甚至幾千元買有MSI品牌的產品。這其中有一個情感價值在，這就是由消費者的消費心理決定。由於有了這樣的消費心理，所以當品牌塑造成在消費者心目中高於其它品牌的形象，有了這個形象以後，品牌的溢價就變成了很自然的事情。

日前美國權威筆電評測媒體《LAPTOP Magazine》公布2020全球最佳筆電品牌評比排行，台灣三大品牌列名前六強。其中於微星大舉躍升七個名次、躋升前四名。微星在板卡、筆電業務同步揚升下，6、7、8月接連寫下歷年單月營收的前三高紀錄，近期在接連有輝達新一代RTX 30系列顯卡新品陸續開賣，以及10月底還有AMD超微新一代Big Navi架構顯卡新品推出等利多題材發酵下，預期將為微星在後續營運動能增添不少柴火。

(時報資訊)