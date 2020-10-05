白宮防疫線被攻破，美國總統川普確診新冠肺炎，口罩股再成多頭青睞焦點，恆大(1325)、南六(6504)、康那香(9919)全數強鎖漲停，美德醫-DR(9103)漲幅也在6%以上，興櫃股熔噴不織布大廠敏成(4431)盤中一度衝至131元，漲幅在12%以上。

敏成與防疫國家隊成員合作，計劃輸出成功模式，規劃進軍美國設廠，目前與東南亞國家洽談設立PPE(個人保護措施)產業鏈，協助建立防疫能量。敏成有兩條日產能4.5噸的熔噴不織布產線，目前政府收購價為每噸400多元，預計10月產能還會再增加。

南六口罩日產能已拉高至350萬片，第3季雖有43台口罩生產機台，但因生產員工不足，僅35台線生產，未來目標希望將增加至51台機台。南六上半年的EPS已至7.59元，下半年口罩產能增加、熔噴布產線加入後，法人看好，獲利有機會創歷史新高。

康那香口罩已拿到美FDA銷售許可，及CE認證註冊號，未來在在16台高速口罩設備生產加入下，日產能可達400萬片，公司推展高速口罩生產設備整廠輸出業務。

美國總統川普的主治醫生康利(Dr. Sean Conley)周日在馬里蘭州沃特里德醫療中心(Walter Reed Medical Center)的記者會上證實感染新冠肺炎的川普總統出現過兩次血氧下降的情況，但也強調川普現在已經好轉。

(時報資訊)