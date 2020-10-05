台中捷運公司董事長林志盈說，通車決定權在交通部。（陳世宗攝）

台中捷運綠線預計年底正式營運，市議員謝明源關心台中捷運綠線通車及營運問題，他詢問台中捷運是否能如期於今年11月底通車，台中捷運目前只有單條綠線路線，在正式營運後勢必會虧損，台中捷運公司未來要採取如何的經營策略來減少虧損？

謝明源說，台北捷運、高雄捷運、桃園捷運自營運至今，同樣都面臨虧損的難題，高雄捷運甚至一度面臨破產危機，後來因修約及多角化經營於105年轉虧為盈，臺北捷運相較其他捷運，雖已形成較完整的路網，但本業仍然虧損，也是靠附屬事業收入而維持盈餘。

謝明源指出，台中捷運公司人事費用龐大，10億元的資本額到今年底就要花掉9億，雖然明年再由市府編列25億元資本額挹注，但若一直仰賴市府挹注中捷公司，恐成市庫沉重負擔，謝明源表示，中捷公司要積極研擬多元經營策略，引進民間投資，中捷營運才能長久。

台中捷運公司董事長林志盈說，通車決定權在交通部，目前正進入最後一哩路！到年底約虧9億元，預計將追加預算到35億元，中傑人事盡量撙節，其中有25億元用增資方式，對外要做長遠考慮。

(中時 )