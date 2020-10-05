八里砂石車撞小貨車 小貨車「插」入便利商店 11:572020/10/05 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 八里砂石車撞小貨車，小貨車「插」入便利商店。 (翻攝自臉書八里 ／戴上容新北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛砂石車今天上午近11時許，行經八里區商港路時，擦撞到一旁小貨車，小貨車遭撞後，衝進一旁的便利商店，便利商店玻璃碎裂一地，連門檻都被撞到搖搖欲墜，附近路過民眾嚇壞趕緊報案；警消表示，現場無人受困，年約60歲小貨車駕駛清醒僅擦傷，被送往淡水馬偕醫院救治，警方將進一步釐清事發原因。 (中時 ) #小貨車 #便利商店 #擦撞 #八里 #砂石車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 吉林重大車禍 兩貨車相撞已致18人死亡 14:512020/10/04 兩岸 戴AKACHEN珠寶超唯美 周蕙耳目一新 04:102020/10/05 時尚消費 外銀搶高端財管 祭美元優利 04:102020/10/05 金融．稅務 財神爺大放送 7、8月千萬發票22張創新高 10:502020/10/05 財經 退警兒終日酗酒8旬老父一怒毆死他 檢方責付小兒子 10:512020/10/05 社會 永春高中推廣中心 邁向遠距服務 04:102020/10/04 企業經營 國一彰化戰備道2事故8車連環撞 車潮一度回堵8公里 09:042020/10/05 社會 與時代道別 DVD出租店走入歷史 04:102020/10/04 地方新聞 22歲男K歌後酒駕 騎車自撞電線桿亡 09:412020/10/05 社會 十一事故連爆 陸緊急宣導防控 04:102020/10/05 焦點新聞 社會熱門新聞 正妹僅穿蕾絲開門取餐 他猛盯「兩粒」慘遭負評狂喊：錯了嗎 - 社會 公園溜滑梯口驚見褲半脫四腳獸 網腦洞大開：小夫我要進來囉 - 社會 重聽酒女遭客打槍 淪落萬華1500「快餐店」 - 社會 雲林孝子被父持棍活活打死 鄰居聞噩耗嘆：都因他太孝順 - 社會 義美蛋黃酥「大又圓」 他興奮結帳一看內容物好崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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