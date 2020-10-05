一輛砂石車今天上午近11時許，行經八里區商港路時，擦撞到一旁小貨車，小貨車遭撞後，衝進一旁的便利商店，便利商店玻璃碎裂一地，連門檻都被撞到搖搖欲墜，附近路過民眾嚇壞趕緊報案；警消表示，現場無人受困，年約60歲小貨車駕駛清醒僅擦傷，被送往淡水馬偕醫院救治，警方將進一步釐清事發原因。

(中時 )