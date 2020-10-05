「明祥馨」公司負責人郭再欽在2015年於台南學甲區農地傾倒廢棄違法爐渣40萬噸，卻只罰6千元，上萬斤爐渣米也差點流入市面。不過，民進黨桃園市議員王浩宇表示，學甲根本沒有毒米，此事炒作到現在，學甲的農漁民損失真的非常慘重，但卻遭綠黨回嗆，學甲「沒有種米當然沒有毒米」。

王浩宇在臉書直言，「學甲根本沒有毒米」，爐渣早期是被政府鼓勵，當作再生利用的環保材質，因此會被用在房屋的建材，學甲案跟很多類似案件的問題是，廢棄爐渣就算無毒，也不可以被用在回填農地。

至於這樣的做法會不會污染土地，王浩宇說，大多數的案例因爐渣性質穩定，環保署檢驗相關的四周農地，基本上有毒物質都符合相關規範，並不會造成民眾身體危害，也沒有所謂的毒米存在，而炒作爐渣案到現在，學甲的農漁民損失真的非常慘重，希望大家別再傳遞不實訊息。

不過綠黨卻在臉書反擊王浩宇，大酸「可能浩宇議員比較習慣在網路上放話跟貼標籤，不習慣到地方走走，感受地方的真實情況」，學甲有玉米、芝麻、芭樂，但就是沒有種米，「沒有種米當然沒有毒米。」

綠黨指出，當初學甲爐渣並沒有做土壤重金屬全量檢測，無法認定環境有無被汙染，因此環保署現勘時才會要求現場開挖，確認污染程度，但如果地主不願意配合，環保署也無法直接進行開挖。

對此，王浩宇進一步解釋，事實上那塊農地過去就是種稻米，農糧署早在2013年8月15日，就把掩埋爐渣之2.7公頃農地生產的稻穀送驗重金屬含量，檢驗結果鎘、汞、鉛均未檢出，其餘重金屬均低於國內外農產品背景值。

台南市政府今年也開挖送驗，分析結果戴奧辛及重金屬均未超過毒性溶出試驗標準，確認非為有害廢棄物，並進行土壤檢測，皆未超過食用作物土壤污染管制標準及土壤汙染管制標準，並無土壤超標之情形。

王浩宇表示，並非如外界所說一直以來都不處理，後來這塊地到目前為止，也沒有繼續種植作物，依法被要求應該清除爐渣，並呼籲民眾黨、綠黨、時代力量跟左膠們應該有證據才說話，「否則你所謂的正義，只會害死學甲農漁民」。

學甲一直被抹黑說有毒米，但真的就是沒有。 事實上，那塊農地過去就是種稻米的，農糧署早在2013年8月15日就把掩埋爐渣之2.7公頃農地生產的稻穀送驗重金屬含量，檢驗結果鎘、汞、鉛均未檢出，其餘重金屬均低於國內外農產品背景值。 另外，台... 由王浩宇發佈於 2020年10月4日 星期日

(中時新聞網)