國人在外購買手搖飲料，對於杯中物含有多少糖量、熱量甚至是咖啡因經常都是「霧煞煞」，過去政府僅針對糖量標示進行規範，欠缺總熱量標示，一杯「四季春＋珍波椰」，民眾往往不得而知熱量有多高，但這樣的情形將自明年1月1日起改善，食藥署今天發布公告修正「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」，無論是連鎖飲料店、便利商店或是速食業者，凡具商業登記者都應對現場調製的飲料標示總糖量與總熱量，違者最高可開罰300萬元罰鍰。

食藥署表示，現行規定並未對現場調製飲品做出標示熱量的規範，因此手搖杯只需標含糖量，並不須標示總熱量，但自明年起，手搖杯等現場調製飲品皆須標示總熱量。

董氏基金會二零一七年曾抽驗市售手搖杯，發現不少店家在標示含糖量與熱量時，都未將飲料配料納入計算，造成民眾判斷上的誤差，食藥署說明，標示總糖量與總熱量，得以最高值來進行標示。

另外，食藥署也開放現場調製的飲品，除以紅黃綠標示區分咖啡因含量外，也可用整杯飲料的咖啡因總量最高值來進行標示，讓咖啡因標示規定變得更為可行。

食藥署指出，新規定將於明年一月一日起上路，如未依規定標示，可依食品安全衛生管理法規定，處以新臺幣3萬元至300萬元罰鍰，如有標示不實者，處4萬元至400萬元罰鍰。

(中時 )