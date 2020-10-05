證交所為響應世界交易所聯合會（WFE）支持第四屆「世界投資人週」（World Investor Week, WIW），5日於台北101大樓1樓資訊展示中心辦理金融知識普及敲鐘儀式。

WIW是由國際證券管理機構組織（IOSCO）發起，為期一週（10月5日至11日）的全球性活動，主要在促進投資人教育和保護，強化投資人的金融素質養成，並鼓勵各國辦理相關金融教育系列活動。

WFE繼2019年首次辦理「金融知識普及敲鐘」計劃成功之後，再次與IOSCO合作，舉辦第二屆「金融知識普及敲鐘」活動，以強調金融知識的重要性。

證交所5日以「擊鼓」敲響「金融知識普及」開盤儀式，結合「網路闖關有獎徵答」的「週週抽」公開抽獎活動，和「校園證券投資智慧王」表揚合作學校的公開頒獎儀式，希望藉由宣導正確理財觀念，引導大眾主動學習投資知識及強化風險意識。

此次活動特別邀請全台北、中、南多所大專院校系所主任代表與會，典禮壓軸由證交所董事長許璋瑤率領一級首長，和在場與會貴賓一同為「金融知識普及擊鼓開盤儀式」揭開序幕，見證世界投資人週「金融知識普及敲鐘」計劃，和證交所在投資人教育和強化風險意識上的努力不懈。

金融知識普及是國家競爭力的根源，證交所積極推動「金融知識普及計畫」，其中，不受時空限制的網路闖關遊戲，將證券制度、商品與投資知識結合12生肖融入活動中，鼓勵民眾上網學習證券投資知識，又有機會拿獎金，成為每年參與人次超過25萬的熱門活動。

而深化校園教育的證券投資智慧王，是特別為大專院校學生量身打造的競賽活動，協助學生瞭解臺灣證券市場發行與交易制度，印證理論與實務，建立正確投資理財與風險控管觀念。

(工商 )