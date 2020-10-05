多喝水是根深蒂固的健康觀念，然而國外卻有一名35歲營養師蘇菲（Sophie Partik），卻主張不喝水才是健康的，而她也親身試驗，整整一年都滴水不沾，只透過進食來補充水分，蘇菲不但認為這治好了她身體的一些老毛病，還主張人類對水的需求，其實只是大腦的想像。

在 Instagram 查看這則貼文 SOPHIE PRANA（@pimpyourprana）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 26 日 下午 11:40 張貼

蘇菲不攝取水分的最長時間是52小時，期間她完全不喝任何液體，包括酒和飲料。她以前有關節痛、眼睛腫脹、食物過敏等毛病，然而那時候醫生的診斷結果卻是身體沒任何問題，還建議她如果那麼在乎臉部腫脹，可以試著去整形，蘇菲才下定決心執行「禁水法」。

在 Instagram 查看這則貼文 SOPHIE PRANA（@pimpyourprana）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 25 日 上午 4:04 張貼

一年後，蘇菲發現所有毛病全都不藥而癒，她認為人類可以克服需要水的慾望，但要挑戰身體給出的脫水訊號，一開始是非常困難的事，然而習慣後，蘇菲聲稱這是最棒的心理治療，她有更多時間可以專注在其他事情上，如今蘇菲還想朝10天都不攝取水分邁進。

在 Instagram 查看這則貼文 SOPHIE PRANA（@pimpyourprana）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 21 日 下午 10:53 張貼

蘇菲解釋，其實不論是瓶裝水，還是飲水機的水，都會摻雜一些雜質，讓腎臟無法負荷，一但開始禁水後，就會發現其實身體不需要你再喝水，靠水果和蔬菜也可以維持體內水分，但她也強調，這種方式並不是每個人都適合，她甚至為此和家人鬧翻，花了一段時間才讓家人接受不喝水的觀念。

在 Instagram 查看這則貼文 SOPHIE PRANA（@pimpyourprana）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 13 日 下午 11:13 張貼

蘇菲的IG至今已經累積了1.7萬追蹤者，都是認同不喝水主義的粉絲，她也提醒，如果想禁水的話，可以先從多吃水果和喝果汁開始，慢慢讓身體習慣，才不會一下太激烈。

(中時新聞網)