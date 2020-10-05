「雞排妹」鄭家純擁有姣好外型、犀利的作風，她近日接受主播陳雅琳的專訪，聊到從小就被老師評價「異議份子」和「脫韁野馬」，長大後誤打誤撞進入演藝圈，所幸遇到初戀男友，才沒有走歪。

雞排妹日前登上陳雅琳的節目《我是救星》，自揭7歲時父母離異，父親將她與弟弟交付給元配照顧，由於感情不睦，18歲時母親癌逝便離家出走，為了養活自己，雞排妹當外拍模特兒，約兩、三周就賺到大學學費，暴紅的轉機則是替雞排店拍片宣傳，在經紀人的鼓吹下正式出道。

陳雅琳好奇地問：「才18歲就離家出走，當時沒有被拐被騙的經驗嗎？」雞排妹的嘴角微微揚起，說：「沒有，因為我人生出現了重要的貴人。」她當時邂逅大16歲的初戀男友，兩人感情非常要好，只有煩惱「每天要吃什麼」，男友甚至替她付學費與生活開銷，但雞排妹當時的寫真照片佔據各大媒體版面，男友被嚇到，央求退出演藝圈，並向她求婚，只是雞排妹剛滿19歲，認為世界還很大，便拒絕婚約。雖然兩人不了了之，雞排妹仍認為這段戀情是她人生很美好的一年，感性地謝謝這位前男友的默默守護。

雞排妹出道8年，常常替政治人物輔選，並傳出有意找她參選議員，只不過雞排妹的人生規劃比較期待結婚生子，假設過了30歲仍未婚，社會大眾也支持她從政，會認真考慮參選。

(中時新聞網)