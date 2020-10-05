一圖勝千言，在智慧型手機盛行的時代，透過表情符號（emoji）早已是不少人的習慣。而熟悉表情符號演變歷史的朋友肯定不會忘記2017年「漢堡」表情符號事件，到底起司應該放在漢堡肉上方還是下方，曾經掀起網路論戰，展現出各家廠商以及使用者對於表情符號細節的專注。如今隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，各廠商則是開始把小心思動到了「戴口罩的臉」這個表情符號身上！

每一年Unicode聯盟都會公佈入選的新表情符號，並且提供系統商或是服務開發商一段將新表情符號導入在新系統的運作時間。而各廠商都會由內部人員針對Unicode所提供的新表情符號內容進行美化修飾，讓他們能更符合各品牌的風格，這也就是為什麼同樣一個表情符號在蘋果iPhone手機、Google Pixel手機、三星Galaxy手機...中看來略有不同，又能彼此相通的原理。

而隨著疫情持續延燒，配戴口罩防疫，可說是各國持續推行、最為基礎的的防疫第一道防線。過往，人們通常都在生病，或是憂傷、受傷的情況下才會配戴口罩，但隨著配戴口罩已經成為了人們的日常（或甚至成為時尚配件之一），配戴口罩也不一定與身體不適有著直接關聯。因此近期關注各表情符號的編碼、含義以及演變的《Emojipedia》表情圖示參考網站發現，蘋果將在iOS 14.2當中修改配戴口罩的表情符號，將口罩背後的臉改為帶有腮紅的笑臉，傳遞更為正面的價值。

😷 Face with Medical Mask was added to Samsung phones in 2013, and looked like (L) at the time and now looks like (R) https://t.co/ghcTD4GLNX pic.twitter.com/pRuZktZM6Z — Emojipedia (@Emojipedia) March 16, 2020

《Emojipedia》網站指出，一直以來各廠商針對「戴口罩的臉」這個表情符號，大多都是以生病的臉作為設計概念，不少廠商還會加入流汗、皺眉的表情。但是他們發現，今年3月三星就將原本「戴口罩的臉」Emoji從帶著臉紅、流汗的表情轉為是帶著微小的表情。而根據他們的發現，蘋果預計在iOS 14.2當中向用戶推出全新一代的表情符號，在當中也針對戴口罩Emoji修修臉，改用帶著微笑表情，展現出配戴口罩已成為後疫情時代人們日常生活一景的趨勢。

《Emojipedia》表情圖示參考網站發現，蘋果悄悄修改了「戴口罩的臉」Emoji。（摘自Emojipedia）

其實不僅三星、蘋果都會針對將新一代的表情符號微調成符合品牌風格的樣式，Google、Facebook、Microsoft、WhatsApp、Twitter、HTC、Mozilla等品牌也都會開發自有的表情符號形象，或許接下來一段時間，你可以好好觀察是否你喜愛的品牌也會跟上這一股修改口罩Emoji的潮流。

(科技)