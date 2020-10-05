4日押解該船回填海砂約1800噸，訊後移送連江地檢署偵辦。（馬祖海巡隊提供）

中秋連假期間，一艘無船名的大陸籍抽砂船3日晚間11時許，在連江縣南竿鐵板外2.1海浬處涉嫌盜採砂石。（馬祖海巡隊提供）

中秋連假期間，一艘無船名的大陸籍抽砂船3日晚間11時許，在連江縣南竿鐵板外2.1海浬處涉嫌盜採砂石，馬祖海巡隊獲報前往取締，當場扣押該船並逮捕船上11名船員帶回南竿福澳港偵辦，4日押解該船回填海砂約1800噸，訊後移送連江地檢署偵辦。

馬祖海巡隊於3日晚間11時許接獲海巡署第十一巡防區指揮部通報，有一可疑目標進入南竿禁限制水域，10037艇、新造多功能CP艇及莒光分隊3578艇隨即前往辨識。

於南竿鐵板外2.1浬處發現該大陸籍無船名抽砂船正在執行抽砂作業，立即全程錄影蒐證，並由三艇共10名執勤人員以優勢警力實施以小搏大（約6000噸）戰術登檢該船，成功緝獲押解1船11人到案。

4日上午8時許由連江縣環境資源局派員針對該船實施消毒及衛生福利局派員對人員進行檢疫，以確保防疫無漏洞，並於上午11時許至馬港實施卸砂回填作業後返南竿福澳港移送連江地檢署偵辦。

海巡署表示，面對大陸越界捕魚及抽砂船越界作業絕不寬貸，面對侵犯我國海域絕不姑息，以守護馬祖海域並保育海洋環境，並籲請漁友及鄉親協助舉報非法越界陸船，若有發現不法請撥打「118」海巡服務專線通報，海巡署將立即派員處置。

(中時 )