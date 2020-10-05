國民黨革實院長羅智強發表《伊羅寓言-國王貓》新書，用《伊索寓言》的動物擬人化筆法，以貓比喻民進黨貪婪猙獰、魚則是善良可欺的人民，寫出105則酸諷執政黨及政客的童話。他在9月21日舉辦新書發表會，曾任台北市長的前總統馬英九、前黨副主席郝龍斌同為新書站台；如今羅在臉書「爆料」，指馬英九自己覺得很哀怨，因為書中「馬戲份太少，連老鷹的戲份都比馬多。」

羅智強在臉書發文透露，表示他日前和馬英九的大姐馬以南通電話時，馬大姊爆料說，馬總統對他新出的書《伊羅寓言》，相當哀怨地說「唉！我比老鷹（註：書中暗喻美、中等境外勢力）還不如啊！」覺得這本書裡面，馬戲份太少，連老鷹的戲份都比馬多；馬英九還對馬以南笑著說：「我變成了跑龍套。」

馬英九為羅智強出新書站台。圖：羅智強辦公室提供

羅智強說，當然，這是馬英九的「馬式幽默」啦！馬大姊對他說，馬總統向她推薦《伊羅寓言》，說是台灣版的《動物農莊》一定要看，並把手上的《伊羅寓言》給了馬以南。

羅智強說，馬大姊告訴他，她一邊看一邊笑個不停，很解悶！「真是大快人心！」

在9月21日新書發表會當天，媒體問馬英九出席羅的新書發表會，是否支持羅參選台北市長？馬英九笑著說，「這可以做很多解釋」。郝龍斌則說，從台北市長角度來看，羅智強、蔣萬安甚至更多年輕世代，有理想、有抱負的年輕人，都能積極參與，尤其要參選台北市長的人，必須對市政夠了解，一上任就能接手市政、重開機，不要先胡亂做2、3年後才進入狀況，「從這角度來看，羅智強是非常適當的人選」。

(中時 )