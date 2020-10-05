大聯盟5戰3勝的分區系列賽開鑼，8支球隊的奪冠賠率也再度更新，洛杉磯道奇依然是頭號熱門，被看好與職籃洛杉磯湖人隊同年摘冠。依據Odds Shark的賠率，道奇為1賠2.3，相當於下注100元可贏得230元。其次為紐約洋基1賠4、光芒1賠4.33。

道奇季外大手筆補強，從紅襪買來賽揚獎左投普萊斯(David Price)、前美聯MVP貝茲(Mookie Betts)。普萊斯先前與紅襪簽7年2.17億美元，貝茲則是與道奇重簽12年3.65億美元。雖然普萊斯本季因為擔心新冠疫情而棄賽，但此時也沒什麼差別了，因為普萊斯在季後賽只會扯後腿。

令人失望的是道奇外野手貝林傑(Cody Bellinger)，他去年是堂堂國聯MVP，本季打擊三圍大幅縮水，上壘率跌至0.333。貝林傑也不擅長季後賽，生涯季後賽打擊率僅0.183，外卡戰兩場7打數2支一壘打，表現尚可。例行賽是貝茲補上打線缺口，繳出16轟與10盜，沒讓球迷看到期待的「雙貝連線」。

奪冠賠率榜的第4名開始依序為教士1賠6.5、勇士1賠7.5、運動家1賠9、太空人與馬林魚1賠15。教士本季表現亮眼，先發打線有4人打擊率超過0.285，特別以三壘手馬恰多(Manny Machado)、游擊手小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)最為傑出。

(中時新聞網)