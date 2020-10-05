中經院5日公布，9月經季節調整後的台灣製造業採購經理人指數（PMI）已連續第3個月擴張，且指數續揚1.7個百分點至57.7％，為 2018年3月以來最快擴張速度。

5項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升，存貨持續擴張。

6大產業PMI自2019年5月以來首次全數呈現擴張，依擴張速度排序為交通工具產業（66.1％）、電子暨光學產業（62.4％）、食品暨紡織產業（61.0％）、化學暨生技醫療產業（57.8％）、基礎原物料產業（56.9％）與電力暨機械設備產業（51.0％）。

9月台灣非製造業經理人指數（NMI）已連續4個月擴張，惟本月指數由2014年8月創編以來最快擴張速度（59.4％）回跌 3.8 個百分點至 55.6％。

4項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用擴張，供應商交貨時間持續上升。

9 月8大產業中，6大產業 NMI 呈現擴張，依擴張速度排序為營造暨不動產業（64.1％）、運輸倉儲業（63.4％）、批發業（59.3％）、零售業（56.9％）、教育暨專業科學業（56.6％）與資訊暨通訊傳播業（52.5％）。住宿餐飲業（38.6％）與金融保險業（48.5％）則轉為回報緊縮。

(旺報 )