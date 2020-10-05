國慶籌備單位今天公布今年國慶主題為「民主台灣，自信前行」，大會將由防疫有功人員與台北醫學大學合唱團學生領唱國歌，明晚7點起先在凱道啟動光雕展演點燈儀式，國慶晚會9日晚首度移師至基隆舉行，10日國慶焰火也首度在台南舉行。

立法院長游錫堃、基隆市長林右昌等人今天召開記者會宣布國慶大會、晚會及焰火等活動流程，首先是明晚七點，總統府前凱道上將舉行啟動光雕展演點燈儀式，預計10月10日前，每晚7點到9點半有光雕展演。

國慶明晚將啟動光雕展演(文化總會提供)

游錫堃表示，國慶活動往年在三、四月就開始籌備，但今年因疫情一直在觀察是否要舉辦，致籌備期縮短，今年基隆市與台南市政府將配合舉辦國慶晚會及國慶焰火，兩者都是史上頭一次。

他強調，今年主題「民主台灣，自信前行」有六大意義，象徵民主讓台灣的發展有了自由法治、成為有人權有保障的幸福國家、讓台灣挺過艱辛歲月、讓台灣抗疫有成、也讓台灣能見度提高，台灣有了民主就能屹立不搖，只要有民主就有自信，就能繼續前行。

今年國慶晚會首度移師基隆，林右昌表示，將在擁有超級無敵港灣美景的西四碼頭舉辦，晚會開始由港區船隻鳴笛慶祝，郵輪也將在基隆港靠泊一起參加晚會，象徵從基隆「大船出港，航向世界」。

當晚也將安排優人神鼓與大提琴家張正傑共同演出「祭天」，透過表演為全人類和台灣祈福，並有滅火器等團隊演出。林右昌強調，今年在基隆港演出有重要歷史意義，因國際局勢動盪，媒體報導中共演習以基隆市政府為目標，顯示中共的武力威脅，只會讓台灣更團結，他們的專制獨裁也彰顯民主有多可貴。

今年國慶大會將由21位防疫有功代表，與30位台北醫學大學合唱團學生共同領唱國歌，大會處處長曹守全表示，國軍機隊將會搭配國歌進場，預計將有陸軍CH-47SD契努克直升機2架、UH-60M黑鷹直升機4架、空軍UH-60M黑鷹直升機3架，進行吊掛國旗、衝場等表演活動。

此外，還將有北一女樂儀旗隊、憲兵快反連戰鬥個裝展示等表演，今年也首度由警政署與空勤總隊直升機聯合反恐操演，顯示國軍和警察捍衛國家決心。

(中時 )