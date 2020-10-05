在包括鐵路公司在內的價值股上攻之下，帶動日本股市出現反彈。此前醫師表示，在接受新冠治療之後，總統川普的健康正在改善中。

周一日經225指數晨收漲310點或+1.35%，為23340點，彌補了上周五因川普健康出現的跌勢，午後續漲299點。東證一部指數漲29.9點或+1.86%，為1639點。

美國醫師表示，川普在補充足夠氧氣之後，醫師正在監控其肺部狀況，川普最早可在周一返回白宮。

西日本鐵路、中部日本鐵路以及東日本鐵路分別上漲5.8%、5.5%ˋ4.2%。鐵路股在上周五暴跌後出現大幅反彈，主要為市場對旅遊需求增長的希望。在國際關閉國界之際，日本政府正加大國內旅遊刺激，周末並將東京列入振興旅遊計畫中。

家具連鎖商Nitori為居家股贏家，但在6~8月獲利低於市場的高度預期，股價跌0.07%。岡山證券分析師認為，在日本本財年上半，居家股表現強勁，但在下半年似乎看不到動能。

本田汽車上漲2.6%。本田上週五宣布退出FIA一級方程式賽車的引擎供應，將專注在零排放技術。

恩益禧(NEC)上漲1.3%。該公司宣布以22億美元收購瑞士的銀行軟體供應商Avaloq集團。

(時報資訊)