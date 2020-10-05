軒郁(6703)上櫃前競價拍賣今(5)日完成競價開標，最低得標價格為每股新台幣(下同)123元，最高得標價格為每股200元，得標加權平均價格為每股125.3元，承銷價訂為96.9元。

軒郁國際是以面膜起家，也跨足面霜、精華液、洗卸及防曬等品項，面膜營收就占美妝保養品類的六成，因此透過面膜建立品牌形象，進而帶動消費者對於品牌系列保養品的購買意願。軒郁國際擁有「SEXYLOOK」西西露、「MIRAE」未來美、「Dr. May」美博士、「LUDEYA」露蒂雅等四大美妝品牌。

另外，軒郁還有「Simply」新普利、「M2」輕次方二個機能保健食品品牌，未來將持續拓展東南亞市場的跨境電商業務，並成立生技保健研發部門，攜手國際保健食品大廠共同合作開發新的保健食品，為未來的營運增添成長動能。軒郁國際目前國內超過7,000家實體通路及5個虛擬通路，海外有12個實體通路及20個虛擬通路。軒郁去年併入機能保健食品公司，成為機能保健食品品牌商，由於保健食品毛利較高，為營運增添新的動能。

軒郁國際108年度及109年上半年度營收分別為10.31億元及5.87億元，公司營運穩定成長，EPS分別為5.17元及4.10元，至109年上半年度EPS逼近去年(108年)全年度的8成，經營成果及獲利表現亮眼。

(時報資訊)