知名網紅奎丁本名王乙晴，一開始以直播起家，近幾年開始經營YouTube並擁有近50萬訂閱者，無論是她影片還是身材，一直在台灣網路界擁有高討論度。近期於頻道中上傳一支影片《對不起，我談戀愛了…J.Sheon》，疑似是認愛J.Sheon，影片中兩人一路甜蜜約會，最後甚至上演起男背女戲碼，讓底下網友留言「不要、退訂、祝福奎丁等留言」，讓兩人關係又更加神秘。

奎丁認愛J.Sheon街頭上演男背女（圖片翻攝自奎丁YouTube)

奎丁於本次影片中，除了收起以往搞笑多話形象，以小女人姿態來見本次約會對象J.Sheon。另一方面J.Sheon則大方帶奎丁來到自己學校、藥局、早餐店、工作室等生活必經地點，讓奎丁可以多認識自己一些，顯示J.Sheon的誠意及慎重，最後結束時奎丁直接跳上J.Sheon背上，讓J.Sheon大喊吃不消，但不影響奎丁對本次約會行程大讚一百分，讓網友對兩人是否是交往關係更是好奇。

(中時新聞網)