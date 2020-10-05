美國總統大選即將到來，拜登與川普兩位候選人在經過辯論之後，選情仍未有定數，近來更傳出川普確診新冠肺炎，造成美國輿論大為動盪，林濁水在臉書上表示，川普在這次大選中造成的「選情怪象」，正在逐步展現「民粹」的破壞力！

林濁水指出，目前距離大選越來越近，川普所展現的「民粹型候選人」正在發揮其威力，正常來說，在這樣子的情況下，民調要不陷入膠著、兩邊互有勝負，不然就是全部項單一方傾斜，這種情勢在台灣也多有出現；但本次美國大選卻不是如此，事到如今各家民調竟然還沒有出現「共識」，各家民調出現兩極化，有的認為川普勝、有的認為拜登贏，讓觀眾看得撲朔迷離。

這樣子的民調顯示讓林濁水相當意外，直呼不可思議，表示「民調」這個由美國人發明的選舉工具，竟然不堪川普的民粹衝擊，以致淪落至此，川普的民粹正展現了他非同尋常正反兩極結果的破壞威力。

(中時新聞網)