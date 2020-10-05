天氣漸涼，又到了進補的季節，先前台中中藥鉛中毒事件人心惶惶，新北市中藥商業同業公會推出「認證標章」，有此標章商家，都是經公會驗證的中藥商店鋪，品質保證，若發現劣品或贗品也將在官網公告，守護民眾安全。

新北市經發局5日舉行「防疫新生活─漢中藥顧我，邀您享三帖」記者會，與新北市商業會、新北市中藥商業同業公會共同合作推廣中藥產業，並推出「三帖保健良方」，只要到新北市合法中藥行都可以購買補養飲、元氣飲、活絡湯。

新北市中藥商業同業公會理事長林俊雄表示，中藥業多屬於零售商，長期面對貿易商進口販售的中藥材品質優劣不一，讓民眾失去信心。

林俊雄說，近期發生中藥驗出鉛中毒事件，更讓大眾對於中藥感到人心惶惶，新北市中藥商公會推出「認證標章」，即通過中藥公會成立的自律委員會驗證的中藥商店鋪，一定提供優質中藥材產品。

且自律委員會將嚴格把關中藥材品質，不定期全面進行檢驗，如發現劣品或贗品將於「新北市中藥商業同業公會」網站公佈。

經發局長何怡明表示，中藥發展已超過2000年，今年因應防疫新生活期間，中藥公會推出在家也能享健康的預防好方法，從簡單可料理的當歸雞、到方便飲用的「粉光参玉竹補養飲」以及「東洋參元氣飲」，還有「活絡湯」，讓民眾回到家，可以透過泡腳放鬆自己寵愛自己，讓自己變得更健康、更有好氣色。

(中時 )