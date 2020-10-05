Jimmy Butler straight up told LeBron "You're in trouble" pic.twitter.com/daBI9bV5OI — gifdsports (@gifdsports) October 5, 2020

吉米巴特勒這下子真的打算把「小皇帝」詹姆斯徹底惹毛吧！5日打到最後1分13秒，巴特勒的切入上籃取分，幫助熱火取得9分領先，比賽看來大勢底定，沒想到巴特勒竟然對著準備離場的詹皇直接嗆聲，「你有麻煩了！」不過詹皇似乎完全不理他。

身兼熱火傳奇球星與詹姆斯好友的韋德，也在這段影片推文回應，「巴特勒對你噴垃圾話！」擺明就想引爆詹皇怒火，其實詹皇早已很不爽，他在比賽還剩10秒就提前離場，問他為何這樣做？他回答，「比賽已結束了，我也很沮喪。」

等到賽後戰火平息，詹姆斯被問到吉米巴特勒的表現，他也大方回應，「我喜歡跟吉米巴特勒對位，因為他是籃球比賽當中好勝心最強大的球員之一，我不知道自己還有多少機會，可以對上如此強勁的競爭者。」別忘了詹皇快滿36歲了。

吉米巴特勒也沒掩飾自己佩服詹姆斯心情，且沒把拿下大三元放在心上，「我感覺詹姆斯已經讓我使出全力太多次了！我只想贏球，不關心大三元或任何數據，我只想贏，來到這個最大舞台，我已經做好準備，不管你叫我做什麼，我都會做的。」

(中時 )