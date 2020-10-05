高雄市政府近日調整人事，親韓色彩濃厚的高階主管逐一遭撤換，綠營議員5日更在議會開記者會，炮轟高雄土開公司總經理洪東煒「賴著不走」；對此，洪東煒氣憤強調問心無愧，當年陳其邁當代理市長期間，他還幫過忙，如今卻被說沒專業，「太傷人了！」

民進黨高市議員簡煥宗、李柏毅、何權峰、邱俊憲、張勝富、康裕成5日上午聯合開記者會，建議市府另推派合適人選就任高雄土地開發公司總經理。

簡煥宗說，過去1年來，土開公司總經理洪東煒並無相關成績，招商成績掛零，對員工苛刻，唯一成果是弄小型的白色愛情摩天輪，完全是要拍韓國瑜馬屁，呼籲月薪高達15萬的洪東煒知所進退，主動請辭。

李柏毅痛批，洪東煒草率辦理高港候工室招商，更對外宣稱若再不拖標，就由土開公司自行接洽廠商，引起旅宿業者反彈；且罷韓後，還帶土開公司員工到處玩，「畢業旅行也太長了吧？」忘了市府已改朝換代，韓國瑜派的政務官辭職下台理所當然。

簡煥宗說，韓國瑜時代任用的相關重要職位官員，除了黃文財、洪東煒之外，相信還有人目前留在市府機關，在2年拚4年的關鍵時刻，如果只是貪圖官位、薪水，請離開，因為高雄要進步，需要同心同力可以跟陳其邁一起拚市政的官員。

「平常心，一切問心無愧！」洪東煒說，日前面對綠營逼他辭職，他已解釋過，總經理並非法人代表，且都有經過法定程序任命，跟韓國瑜團隊離職無關，當初是因韓國瑜臨時要他來這邊幫忙，到職後按照本位、專業、初衷，幫土開公司建立一些制度、配合政策，讓公司好好經營下去。

但他越說越生氣，強調土開公司的主要問題，是民進黨執政時台灣港務公司、交通部航港局、高市府沒簽土地開發許可證，造成港區土地無法開發下去，「要打屁股的是這群人，結果到現在沒有人負責，還一個一個升官！」

洪東煒說，他今天提出問題，能夠昂首離開，對得起自己，民進黨議員不知檢討自己的問題，還講一些五四三的，包括陳其邁也一樣，「當初他在當代理市長，我有幫過他的忙，今天不僅不知道感恩，還說我沒有專業，太傷人了！」

(中時 )