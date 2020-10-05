有男網友向媒體指控，一名巨乳女直播主「凡凡」，以交往、結婚生子為誘餌，拐騙男粉絲斗內她大量金錢， 被當盤子的男子多達20人。他還爆料，「凡凡」詐騙的SOP，先是天天噓寒問暖，等對方掉進陷阱，再以「交往要送禮」等理由，讓受害人刷上萬元禮物斗內。

直播主「凡凡」以談戀愛、結婚生子，誘男子掉入陷阱。（圖／CTWANT提供）

據《CTWANT》報導，現年29歲、擔任工程師的小凱（化名），今年6月間下載「初樂」，7月碰上了「凡凡」，2人配對成功後，常聊天互動，對方不但天天噓寒問暖，還常常PO出自拍照給小凱，最後表示希望可以戀愛、結婚、生孩子，讓小凱逐漸掉進愛情陷阱。

「凡凡」某日告訴小凱，自己其實是個明星練習生，要求小凱去看她直播，再「意思意思」斗內她一些禮物。小凱於是贈送她約1萬元禮物，自此，「凡凡」對小凱越來越熱情。

受害人PO出與直播主「凡凡」的對話內容。（圖／CTWANT提供）

慢慢暈船的小凱，後來向「凡凡」告白希望可以交往，「凡凡」便回：「告白要有誠意」，因此要求阿凱直播時，要送她約3萬元的「高空告白套餐」，小凱咬牙斗內，讓「凡凡」開心的直接稱呼小凱「寶貝」，代表2人開始正式交往。

遭「凡凡」詐騙斗肉的男子近20人。（圖／CTWANT提供）

不料「凡凡」後來獅子大開口，今年8月間，以直播主不能放假為由，要求小凱斗內，讓她成為業績冠軍才能放假，小凱再次斗內她4萬元，累計一個月斗內了近10萬元，後來因為「凡凡」要求的斗內金額越來越高，小凱無力負擔決定不再斗內，沒想到卻換來「凡凡」絕情翻臉。

某天，小凱收到其他受害者的私訊，才赫然得知，「凡凡」一直利用同樣手法，一次交往多名男朋友，再用悲慘身世的故事，騙取對方斗內她，竟有近20人受騙。律師葉書佑表示，「凡凡」如此手法已明顯涉及詐欺罪，受害者可以提出與直播主的對話紀錄，向她提告。

(中時新聞網)