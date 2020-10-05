◎勞動基金收益回穩 8月再賺489億

受新冠疫情影響，勞動基金收益直到今年7月始轉正，勞動基金運用局今(5)日公布勞動基金運用情形，今年截至8月底止整體勞動基金評價後收益數為771.4億元，收益率1.81％，與7月收益數281億相比，8月單月再賺489億元。

◎禁吃萊豬範圍擴大 補習班也納入

含萊克多巴胺的美豬明年1月1日進口，教育部長潘文忠今天表示，已要求學校、幼兒園、兒童照護中心及短期補習班如有提供學生餐飲，應使用國內在地肉品。同時，提學校供結合手機APP掃描影像辨識技術之功能，取代人工登打作業，即時驗證食材標章正確性。

◎50至64歲施打率偏低 陳時中籲接種：避免新冠、流感兩病齊發

疾管署今日舉辦「守護我們所愛的人」公費流感疫苗開打記者會，邀請衛生福利部陳時中部長、疾病管制署周志浩署長、疾病管制署莊人祥副署長、防疫大使潘若迪及雙胞胎幼兒、孕婦等公費對象現場接種，共同呼籲符合公費接種資格之民眾，儘速完成流感疫苗接種，以於流感流行期來臨前獲得完整保護力，守護自己及家人健康。

◎南鐵東移案340戶剩3戶 鐵道局：持續努力

抗爭將近7年多的「南鐵東移案」，交通部鐵道局今日表示，在路權界線設定範圍內，共需拆遷340戶，相關程序已完成，今年7月仍有5戶未點交，其中2戶簽下同意點交文後，拆遷作業正在進行中；至於北區黃家及東區陳家抗爭戶仍未點交，鐵道局表示，持續努力，將擇期拆除。

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(中時新聞網)