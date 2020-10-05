矽智財（IP）大廠Arm宣布為車用與工業應用，推出具備安全功能、並可加速自主決策的全新運算解決方案。全新的IP組合包括Arm Cortex-A78AE CPU、Arm Mali-G78AE GPU以及Arm Mali-C71AE ISP，其設計目的在於和支援的軟體、工具與系統 IP 結合一起運作，讓矽晶圓供應商與OEM得以為自主工作負載進行設計。從為智慧製造促成更高智能與可配置性，到強化汽車產業的先進駕駛輔助系統（ADAS）與數位座艙，這些產品將被部署在各式的應用當中。

Arm汽車暨物聯網事業群副總裁Chet Babla表示，自主系統將可提升生活的每個層面，但它必需建構在安全且穩固的運算基礎上。隨著自主決策變得越來越普遍，Arm已經設計出一套獨特的技術，把安全性擺在第一優先順序，同時具備高度的可擴充性與高效率運算，為橫跨汽車與工業界的全新商機帶來自主決策能力。

全新的Arm Cortex-A78AE CPU是Arm最新、具備安全功能的最高效能CPU，可以為包括移動式機器人與無人駕駛運輸系統等自主應用，提供運行多樣且複雜的工作負載的能力。它可以與上一代產品相比，效能提升30％。支援各種功能，以達成汽車與工業功能性安全標準、ISO 26262標準ASIL D，以及最高達到IEC 61508 SIL 3安全等級。全新進階的Split-Lock功能性（混合模式），可以提供最大的彈性。混合模式的設計用意，在於提供較低階ASIL要求的應用，在不影響效能下，允許同樣的系統單晶片運算架構部署在不同的應用領域內。

Arm Mali是全球出貨量第一的GPU，而全新的Mali-G78AE則是Arm第一個針對安全設計的GPU，可以為安全關鍵任務進行的自主應用，達成更豐富的用戶體驗與異質運算。全新的Mali-G78AE 可以具備動態分區（Flexible Partitioning）功能的全新自主GPU工作負載作業方法；對於注重安全性的使用場景，可以把工作負載安全地分配到最多4個完全獨立的分區。具備安全性的人機介面或自主系統需要的異質運算，可以利用GPU的資源。例如，資訊娛樂系統、符合ASIL B安全等級要求的儀表板以及駕駛疲勞監測系統，現在都可以同時獨立運作，並在汽車應用中進行硬體的隔離。

自主的工作負載必須瞭解周遭的環境，而且往往得透過在各種不同光線情況下運作的攝影機來達成。為了支援汽車與工業的各種視覺應用，Mali-C71AE提供支援人類與機器視覺應用需要的彈性，例如生產線的監控與ADAS攝影機系統。強化的安全性功能；支援各種功能以達成ASIL B／SIL2安全等級。支援4支攝影機拍攝的即時影像，或處理高達16支虛擬攝影機的影像，達成每秒12億像素的通量。

隨著自主系統朝向更多軟體定義的功能性發展，Arm致力於透過如Project Cassini加速開發，讓這些新技術的軟體得以落實；Project Cassini的目的，為橫跨從雲到端原生軟體的採用，奠定基礎。Arm同時也與多個開放原始碼社群與專門的軟體供應商合作，廣泛地為自主系統的軟體生態系賦予新能力，從在具規模的雲端原生生態系中進行創新，到共同協作驅動新發展以支援自主工作負載需要的功能。

(工商 )