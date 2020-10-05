在VMworld 2020大會上，VMware和NVIDIA宣佈展開進一步合作，推出針對AI的端到端企業平台以及採用NVIDIA DPU、針對資料中心、雲端和邊緣的全新架構，支援現有及新一代的應用。

透過此次合作，NVIDIA NGCTM中心上的豐富AI軟體將被整合至VMware vSphere、VMware Cloud Foundation和VMware Tanzu中，將有助於加速AI部署，支援企業擴展現有的AI基礎架構，通過單一操作來管理所有應用程式，並在數據留存之處部署跨資料中心、雲端和邊緣的AI就緒基礎架構。

此外，作為同時發佈的Project Monterey計畫的一部分，兩家公司將攜手推出基於SmartNIC技術的混合雲架構，包括NVIDIA的可編程設計BlueField-2 DPU。VMware Cloud Foundation和NVIDIA BlueField-2相結合，將提供專為AI、機器學習、高通量、和以資料為中心應用的需求，構建新一代基礎架構。同時還將為所有企業工作負載提供擴展至AI以外的應用加速，並透過全新架構提供額外安全層，從而減少從CPU到SmartNIC和可編程設計DPU的關鍵資料中心服務。

VMware執行長Pat Gelsinger表示，我們攜手NVIDIA，將AI導入所有企業，從而真正實現這項強大技術的普及推廣。透過共同推出的全新混合雲架構，針對滿足新一代應用需求而開發，藉由合作協助企業加速採用突破性創新應用，以推動其業務不斷發展。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示，AI和機器學習已從科學研究實驗室迅速擴展到幾乎所有地區和行業的企業資料中心。NVIDIA和VMware將共同協助客戶把企業資料中心改造為AI加速超級電腦。NVIDIA DPU幫助企業透過構建安全、可編程設計的軟體定義資料中心，加速所有企業應用，並帶來非凡價值。

NVIDIA和VMware協助加州大學舊金山分校提升醫療水準。加州大學舊金山分校智慧成像中心（UCSF Center for Intelligent Imaging）是整合VMware和NVIDIA生態系統的組織之一。作為醫學成像AI和分析工具開發領域的佼佼者，該中心採用NVIDIA ClaraTM醫療應用框架實現AI成像，並為加州大學舊金山分校的社區、學術和產業合作夥伴提供探索、創新和部署AI所需的資源，以此改善患者護理水準。

加州大學舊金山分校放射與生物醫學成像主任Christopher Hess表示，在大規模患者成像研究中，採用AI可比肉眼更快檢測到疾病。通過進一步的研究，該技術將幫助醫生為患者提供最快、最準確且安全的診斷和治療方案。NVIDIA Clara AI應用框架和VMware Cloud Foundation的結合，將有助於我們採用公共資料中心基礎架構擴展AI工作，開展諸如培訓和研究等活動，並支援時間緊迫的急救診斷。

作為NVIDIA與VMware合作的首要內容，NVIDIA NGC與VMware vSphere和VMware Cloud Foundation整合在一起，針對要求嚴苛的工作負載簡化AI部署和管理。讓醫療、金融服務、零售到製造等諸多行業，能夠在混合雲中大規模使用容器和虛擬機，並在與企業應用相同的平台上開發和部署AI工作負載。

VMware客戶將可在現有的基礎架構、資源和工具上，加速建置資料科學和AI工作負載，協助AI和機器學習技術的普及。資料科學家、開發者和研究者將可以立即連結至NGC的各種雲原生GPU優化容器、模式和特定行業軟體開發套件。目前，戴爾、慧與科技和聯想等領先系統製造商提供預先通過測試的NVIDIA A100伺服器系列均支援NGC軟體。

VMware與NVIDIA合作的第二大重點，是雙方了解到隨著現代化工作負載日趨複雜，SmartNIC和DPU已成為可以安全加速各類企業應用的關鍵技術。

VMware和NVIDIA提供針對混合雲的全新基礎架構，幫助企業提高營運水準，導入全新安全模式，把hypervisor、網路、安全和儲存的部分工作量卸載到DPU。全新架構將把VMware Cloud Foundation維運模式擴展到裸機伺服器（Bare Metal Servers）。

該架構是VMware 於VMworld 2020大會上發佈的Project Monterey技術預覽的基礎。透過NVIDIA BlueField-2 DPU和VMware Cloud Foundation，客戶將能夠加速各類新一代應用和通用應用，提供可編程化智慧，並跨資料中心、邊緣和電信雲環境運行分散式零信任安全模式。

(工商 )